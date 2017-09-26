НАЗК зацікавилося спільним польотом Кличка із забудовниками Києва (фото, відео)

Розслідування журналістів програми "Схеми" про авіаперельоти мера Києва Віталія Кличка зі столичними забудовниками зацікавило Національне агентство з питань запобігання корупції. Про це "Радіо Свобода" повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Ми тут дізнались, що нещодавнє розслідування "Схеми: корупція в деталях - RFERL" зацікавило НАЗК", - йдеться у повідомленні.

Як йшлося у розслідуванні, мер столиці Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром.

Журналісти зафіксували, як після посадки літака Cessna Citation XLS﻿ з віп-терміналу аеропорту "Бориспіль" вийшли мер Києва Віталій Кличко та народний депутат і керівник державної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась із дружиною.

На борту літака була і Марія Казанцева. Вона фігурує в ЗМІ як член спостережної ради будівельної компанії City Capital Group.

Також журналістам вдалося отримати інформацію з бази даних про перетин кордону України щодо усіх пасажирів цього чартеру з Неаполя.У списку пасажирів літака виявився Вадим Столар – екс-депутат Верховної ради від Партії регіонів, колишній керівник патронатної служби Київської міськадміністрації та бізнес-партнер забудовника Вагіфа Алієва у деяких проектах.

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У коментарі програмі "Схеми" мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за оренду чартера платив Микитась. За словами Кличка, він випадково зустрів на вулиці в Неаполі Максима Микитася і погодився придбати квиток на чартер, бо мав переліт зі "стиковкою", а Микитась летів прямим рейсом.

Натомість народний депутат Максим Микитась повідомив, що також не платив за весь чартер, а лише придбав квиток.

Журналісти звернулись до компанії AirPink, яка надає в оренду літак, яким скористалися Кличко, Микитась, Столар і Казанцева, із запитанням, чи існує можливість придбання окремого квитка на чартер. Компанія заперечила таку можливість.