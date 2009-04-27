Партія регіонів вимагає вжити заходів проти свинячого грипу

Партія регіонів вимагає від уряду терміново вжити заходів із запобігання розповсюдженню в Україні високопатогенного вірусу грипу.

На цьому наголошується у переданій УНІАН заяві члена фракції Партії регіонів у Верховній Раді, голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я Тетяни БАХТЕЄВОЇ.

Вона висловлює стурбованість з приводу особливо небезпечної ситуації, що склалася на територіях США та Мексики, пов’язаної зі стрімким поширенням високопатогенного вірусу грипу та відсутністю дієвих заходів з боку української влади щодо недопущення розповсюдження вірусу в Україні.

У заяві констатується, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), з 18 березня 2009 року в Мексиці зареєстровано понад 1600 випадків грипоподібних захворювань, понад 100 з яких закінчились смертю. Державні органи США повідомляють про 20 зареєстрованих на території країни підтверджених випадків грипу свиней A/H1N1 серед людей та 9 випадків, підозрілих на дану інфекцію. Чотири випадки захворювання підтверджено в Канаді. З’явилися підозрілі випадки і в Європі: 2 - у Франції і 6 - в Іспанії. Більшість хворих – молоді повнолітні люди.

”В багатьох країнах світу державні органи в екстреному режимі упродовж останніх днів розробляли національні програми заходів щодо захисту населення від можливого зараження. Кілька країн заборонили ввезення на їх територію тварин та продукції тваринного походження з Мексики та США. В інших, наближених до цих країн територій, заборонено проведення масових заходів, заняття в школах та дитячих садках, що свідчить про велику небезпеку ситуації”, - зазначає Т.БАХТЕЄВА, наголошуючи, що ВООЗ закликає до скоординованих дій та оголосила спалах грипу в Північній Америці “загрозою охороні здоров’я міжнародного рівня”.

“Генеральний директор ВООЗ відповідно до положень Міжнародних медико-санітарних правил оголосила надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров`я, що має міжнародне значення. За наявними даними, вірус передається від людини до людини”, - наголошує голова профільного комітету ВР.

У зв’язку з цим Т.БАХТЕЄВА наводить приклад Російської Федерації, де з метою попередження ввезення та розповсюдження небезпечної інфекції на територію держави відповідними службами вже підготовлено вказівки про термінову перевірку готовності відповідних служб, установ охорони здоров`я згідно планом заходів на випадок розвитку передпандемічної ситуації з урахуванням рекомендацій ВООЗ.

”Поряд із цим, в Україні й досі не вжито нагальних заходів з попередження ввезення, розповсюдження інфекції та нагляду за ситуацією, що становить міжнародну небезпеку та загрозу здоров’ю людей”, - підкреслила Т.БАХТЕЄВА і наголосила, що уряд країни повинен вжити термінових заходів із запобігання розповсюдженню в Україні високопатогенного вірусу грипу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що в Україні створено спеціальну групу фахівців для вивчення питань, пов`язаних зі свинячим грипом.