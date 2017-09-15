Екс-міністра юстиції Лавриновича вивезли з Печерського суду до СІЗО

Екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича, якого суд взяв під варту терміном на 60 діб, щойно вивезли з Печерського райсуду Києва до слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській. Як передає кореспондент УНІАН, Лавриновича вивели під конвоєм на задній двір суду, посадили до автомобіля для перевезення ув’язнених і повезли до СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, суддя Печерського райсуду Києва Олеся Батрин задовольнила клопотання слідчого Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ про обрання запобіжного заходу Лавриновичу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб - до 2 листопада.

6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

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Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та екс-міністр юстиції Лавринович. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій).

Луценко пояснив, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.