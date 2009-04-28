Ющенко затвердив план підготовки свого візиту до Швейцарії

Указ - на сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ № 275/2009 «Про підготовку офіційного візиту Президента України до Швейцарської Конфедерації». Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Цим указом “з метою належної підготовки офіційного візиту Президента України до Швейцарської Конфедерації та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України” затверджено План заходів з підготовки офіційного візиту Президента України до Швейцарської Конфедерації. Кабінету міністрів України доручено забезпечити виконання зазначеного Плану заходів.

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