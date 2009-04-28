ВО “Свобода”: правда про дивізію "Галичина" замовчується

Сьогодні з ініціативи фракції ВО «Свобода» Тернопільська обласна рада ухвалила звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо визнання учасників дивізії “Галичина” борцями за волю України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Свобода”.

“28 квітня минає 65 років з часу створення української дивізії "Галичина", пізніше 1-ї УД УНА. У 1943 р. у ряди дивізії зголосилися десятки тисяч українців, багато з яких загинули у Другій світовій війні”, - зазначається у зверненні. У документі також наголошується, що “головною ідеєю, що вела українських юнаків у дивізію, була боротьба з комуністичним імперіалізмом в Україні, бажання мати власну армію та зі зброєю боротися за Українську державу”. На їх переконання, “формальне існування української дивізії "Галичина" у складі німецьких військ аж ніяк не применшує її значення для України та бажання продовжити боротьбу за створення суверенної і незалежної Української держави у нових умовах”.

На жаль, зазначають депутати, правда про українську дивізію та мету її створення замовчується та перекручується. “Не беруться також до уваги висновки комісії Портера і Дешена (вони встановили непричетність УНА та дивізії "Галичина" до будь-яких злочинів проти людства)”, - зауважують депутати і підкреслюють, що “українську історію слід розглядати під кутом зору українських інтересів”. “Звертаємось до Вас, пане Президенте, з вимогою ініціювати об`єктивне вивчення та висвітлення подій Другої світової війни, зокрема, пов`язаних із діяльністю української дивізії "Галичина". А також на державному рівні визнати учасників 1-ї УД УНА борцями за волю України”, - йдеться у документі.