Янукович чекає, поки Тимошенко підніме руки

Партія регіонів готова взяти на себе відповідальність за ситуацію в державі, зокрема, реалізацію антикризової програми, якщо її представники складатимуть “кістяк” уряду.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в ефірі “5-го каналу”.

“Ми, безумовно, хотіли допомогти зараз країні, уряду, громадянам. Ми не просимо, ми вимагаємо включити наші вимоги до антикризової програми”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що у Партії регіонів мало вірять, що нинішній склад уряду здатний реалізувати будь-яку програму.

На переконання політика, підтримувати антикризову програму – означає прийти у владу. “Якщо вони скажуть, що “ми піднімаємо руки, ми не можемо далі працювати в таких умовах”, Партія регіонів розглядатиме таку позицію”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він наголосив, що Партія регіонів готова взяти на себе відповідальність за ситуацію в державі, якщо її представники складатимуть “кістяк” уряду.

“Ми показали шлях, яким треба йти: треба міняти парламент, міняти уряд, міняти Президента”, - заявив лідер Партії регіонів, додавши, що “український народ повинен висловити свою точку зору відносно тих чи інших політиків чи політичних сил, і на цьому треба закінчувати розмови, треба діяти”.

Він також наголосив, що технічна коаліція напередодні виборів нічого не вирішить.

“Чим скоріше буде змінена влада, тим нам скоріше вдасться подолати кризу”, - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.