Спеціально для Тимошенко в Росії виготовили ікону

Патріарх Кирило заявляє про готовність робити все від нього залежне для розвитку українсько-російських відносин

Патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛО сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО заявив, що готовий робити все від нього залежне для розвитку українсько-російських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, патріарх відзначив важливість церковних і духовних відносин між народами для розвитку відносин між Україною і Росією на всіх напрямках.

Він підкреслив, що в Росії Київ вважають духовним центром російського православ`я. «Для Російської православної церкви це наш Константинополь. Я готовий від себе робити все залежне, щоб розвивалися відносини між Росією і Україною», - сказав патріарх КИРИЛО.

Він також висловив сподівання, що в особі українського уряду знайде підтримку такої позиції, оскільки Україна і Росія разом становлять опору східної православної цивілізації.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО висловила згоду з позицією патріарха, а також задоволення тим, що в липні він має намір здійснити перший закордонний візит саме в Україну.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона постарається зробити так, щоб під час цього візиту патріарх почувався комфортно.

Під час зустрічі патріарх КИРИЛО подарував прем`єру України виготовлену спеціально для неї «дорожню» невелику ікону.

У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО подарувала патріархові двоє сувенірних пасхальних яєць