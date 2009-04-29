Колесніков: угоди між Януковичем і Тимошенко бути не може

Заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Борис КОЛЕСНІКОВ називає «фантастикою» нібито існування домовленостей Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО про майбутній розподіл влади в країні.

Про це Б.КОЛЕСНІКОВ сказав в інтерв`ю газеті «Дело» (№69 від 29 квітня 2009 року).

Відповідаючи на запитання про переговори, які, можливо, ведуться між Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко, політик наголосив: «Не знаю. Партія регіонів в жодних офіційних переговорах не бере участі. Все йде на рівні консультацій щодо проекту Конституції».

При цьому він повідомив, що сам у цих консультаціях не бере участі. «Від Партії регіонів у них бере участь професійний юрист Олександр ЛАВРИНОВИЧ. Він представляє Партію регіонів і консультується з потенційними партнерами», - додав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Б.КОЛЕСНІКОВ також спростував наявність домовленостей між лідерами політичних сил В.ЯНУКОВИЧЕМ і Ю.ТИМОШЕНКО щодо майбутнього розподілу влади в країні.

«Не було такої домовленості і не могло бути. Де гарантія, що той, хто пішов у Президенти, виграє? Припустимо, ЯНУКОВИЧ не пішов на вибори, пішла ТИМОШЕНКО, але виграв Арсеній ЯЦЕНЮК. Що далі? Це із сфери фантастики», - охарактеризував ситуацію Б.КОЛЕСНІКОВ.

Від також висловив думку, що розцінює шанси на створення коаліції ПР і БЮТ 50 на 50. «Буде або коаліція, або вибори. Це залежить від політичної волі», - сказав політик, відзначивши, що «якщо на цій сесії, тобто в травні-червні, нова коаліція не сформується, то потім в її створенні не буде сенсу. Наступна сесія почнеться у вересні, коли всі думатимуть про вибори».

Б.КОЛЕСНІКОВ також наголосив, що відкривати виборчу президентську кампанію лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА повинен з`їзд політичної сили.

«Тому дата його проведення залежить від рішення Конституційного Суду щодо дати президентських виборів. З`їздом ми хочемо визначити початок виборчої кампанії. У будь-якому разі він пройде в травні – початку червня», - констатував політик.