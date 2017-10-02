У Росії хочуть засудити бійця "Азова" за захист України від російських окупантів

У Росії мають намір продовжувати заохочувати своїх громадян воювати проти України і засудити бійця «Азова», громадянина РФ Романа Желєзнова за захист української держави від російських окупантів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Слідчого комітету РФ, завершено розслідування кримінальної справи стосовно Желєзнова, який заочно звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 359 КК РФ (участь найманця у збройному конфлікті).

За даними слідства, Железнов у період з 2014 р. по 2016 р. брав участь у бойових діях проти російських загарбників.

«Свою діяльність у батальйоні Роман Желєзнов висвітлював серед українських націоналістів, позиціонуючи себе помічником українського народу в боротьбі з окупантами», - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в даний час Желєзнов продовжує перебувати за межами Російської Федерації і переховуватися від російських правоохоронних органів. Слідчим комітетом були зібрані достатні докази його вини, що дозволило винести стосовно нього постанову про притягнення як обвинуваченого. Кримінальну справу стосовно Желєзнова із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті. Чинне у РФ законодавство дозволяє суду винести рішення стосовно обвинуваченого заочно.

Раніше, у 2017 році, до суду направлено кримінальну справу за аналогічним звинуваченням стосовно Артема Широбокова, якому у червні 2017 року винесено обвинувальний вирок. Оцінивши представлені докази, суд визнав їх достатніми і заочно визнав Широбокова винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 359 КК РФ, засудивши його до 5 років позбавлення волі. Вирок стосовно Широбокова набрав законної сили.

«Виявлення осіб, які брали участь як найманці у бойових діях, триває», - йдеться в повідомленні.