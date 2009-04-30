Суддя КС: наше рішення не дає відповіді на питання, яке ставив Президент

Конституційний Суд сьогодні дав відповідь на подання Президента щодо формування уряду виключно на основі положень чинної Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК. (УНІАН: Сьогодні, 30 квітня, КС оприлюднив рішення за поданням Президента щодо формування уряду після створення нової коаліції. Згідно з ухваленим рішенням, внесення пропозицій Президенту щодо кандидатури прем’єр-міністра, а також щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів належить виключно до повноважень коаліції депутатських фракцій у В Раді).

Зокрема, за словами А.СТРИЖАКА, чинна Конституція не передбачає, що в разі переформатування коаліції необхідна відставка діючого уряду і формування нового, а тому сьогодні Конституційний Суд дав відповідь на подання Президента, виходячи виключно з положень діючого Основного Закону.

“А чи отримав Президент відповідь на запитання, з яким звертався до Конституційного Суду? Якщо не прочитати уважно – ні, а чи дає Конституція відповідь на це запитання Президента? Якщо подивитися на ст. 83 – ні, не дає. Тому я вважаю, що наше рішення не дає відповіді на питання, яке ставив Президент, але ми дали відповідь в межах Конституції і своїх повноважень. Цим рішенням ми підтвердили порядок, закріплений в Конституції”, - сказав А.СТРИЖАК.

Він додав, що це говорить про те, що зміни до Конституції повинні бути системними, “а зміни до Конституції 1.01.2006 року не були системними”.

За словами А.СТРИЖАКА, Конституційний Суд не міг розтлумачити відповідне подання глави держави, оскільки такої норми в Конституції немає, “а намагатися розтлумачити щось як комусь хочеться, це значить - створити норму. Ми таку норму створити не маємо права”.

Водночас відповідаючи на запитання, чи призведе таке рішення КСУ до політичного протистояння, А.СТРИЖАК сказав: “Якщо Конституційний Суд зайняв би позицію, яку займає СЕЛІВАНОВ (представник ВР у КС – УНІАН), або СТАВНІЙЧУК (представник Президент в КСУ – УНІАН), тоді було б політичне протистояння. А Конституційний Суд політично був не заангажований і діяв виключно в межах Конституції”.