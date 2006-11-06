Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ закликає не робити трагедії із продовження моніторингу, здійснюваного Радою Європи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після сьогоднішньої зустрічі у Києві з генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ.

За словами О.МОРОЗА, навпаки, необхідно демонструвати в українському суспільстві ставлення до європейських цінностей таке, як у Європі, «бо можна скільки завгодно шуміти про захист права на свободу слова, але до тих пір, поки ми не з’ясуємо усі речі, які пов’язані зі злочинами – з убивством журналістів в Україні, до тих пір, поки замість тільки загальних слів і ратифікацій Конвенції про боротьбу з корупцією ми перед судом не поставимо корупціонерів, то можна тільки говорити про демократію, про стандарти життя». Як сказав голова ВР, тоді це будуть лише слова, а необхідно «все це на практиці продемонструвати». На його думку, у цьому завдання для українського політикуму.

На запитання журналістів, чи обговорювалася під час зустрічі внутрішня ситуація в Україні, зокрема, можливість відставки міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА та міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА, О.МОРОЗ відповів, що ці питання не цікавили Т.ДЕВІСА, оскільки це внутрішня справа українського політикуму.

Водночас, за його словами, в уряді мають бути дискусії, навіть досить гострі, до того часу, поки не прийнято рішення, а вже після його прийняття члени уряду мають відстоювати визначену позицію. О.МОРОЗ наголосив: «А не в оцінках своїх показувати свою окремішність. Вона користі не приносить».