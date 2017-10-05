Міськрада припинила повноваження мера Миколаєва

Депутати Миколаївської міської ради достроково припинили повноваження міського голови Олександра Сенкевича.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято 5 жовтня під час таємного голосування 42 голосами "за" (за необхідних 26).

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Фракція "Самопоміч" відмовилася від участі в голосуванні. Всього голосували 43 депутати, 1 бюлетень визнано недійсним.

Раніше 5 жовтня депутати, заслухавши звіт мера, визнали його роботу незадовільною.

Секретарем міськради є Тетяна Казакова, яка буде виконувати обов'язки міського голови до проведення позачергових виборів.

Нагадаємо, 14 червня миколаївський міський голова Олександр Сенкевич втік від поліції і журналістів через балкон. Йому мали вручити протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.