Мер Миколаєва втік від поліції через балкон свого кабінету (фото)

Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич, якому сьогодні, 14 червня, повинні були вручити протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, втік від поліції та журналістів через балкон.

Про це повідомили співробітники міськвиконкому у кабінеті №303, де працює відділ енергетичного нагляду нормування і контролю, повідомляють НикВести.

Сьогодні вранці з Києва до Миколаєва прибула група з 5 співробітників Департаменту захисту Національної економіки поліції України. Однак у приймальні міського голови їм повідомили, що Олександр Сенкевич зможе з ними зустрітися тільки о 16:00.

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Як стало відомо, щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями, мер Миколаєва переліз через вікно зі свого кабінету на балкон лівого крила мерії Миколаєва, таким чином опинившись у кабінеті, де зараз розташований Департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, після чого залишив будівлю Миколаївської міської ради.

Зазначається, що, за інформацією джерела, в цей же час біля лівого крила мерії був помічений автомобіль охорони голови ОДА Савченко, куди й міг сісти Сенкевич.

За інформацією джерела в Миколаївській облдержадміністрації, станом на 13:00 мер Миколаєва Сенкевич перебуває в кабінеті голови ОДА Савченка.