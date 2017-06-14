Мер Миколаєва втік від поліції через балкон свого кабінету (фото)
Сенкевич втік від поліції та журналістів через балкон.
Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич, якому сьогодні, 14 червня, повинні були вручити протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, втік від поліції та журналістів через балкон.
Про це повідомили співробітники міськвиконкому у кабінеті №303, де працює відділ енергетичного нагляду нормування і контролю, повідомляють НикВести.
Сьогодні вранці з Києва до Миколаєва прибула група з 5 співробітників Департаменту захисту Національної економіки поліції України. Однак у приймальні міського голови їм повідомили, що Олександр Сенкевич зможе з ними зустрітися тільки о 16:00.
Читайте такожУ колишього керівника податкової Луганщини в сумці знайшли майже $4 мільйони
Як стало відомо, щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями, мер Миколаєва переліз через вікно зі свого кабінету на балкон лівого крила мерії Миколаєва, таким чином опинившись у кабінеті, де зараз розташований Департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, після чого залишив будівлю Миколаївської міської ради.
Зазначається, що, за інформацією джерела, в цей же час біля лівого крила мерії був помічений автомобіль охорони голови ОДА Савченко, куди й міг сісти Сенкевич.
За інформацією джерела в Миколаївській облдержадміністрації, станом на 13:00 мер Миколаєва Сенкевич перебуває в кабінеті голови ОДА Савченка.