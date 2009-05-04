У Непалі за нез'ясованих обставин загинув екс-нардеп від БЮТ

2 травня в Непалі за нез`ясованих обставин загинув колишній народний депутат України Ігор Пилипчук.

Про це з посиланням на Zaxid.net повідомляє Обком. І. Пилипчук народився в 1961 році в р. Соснівка Львівської області. З серпня 1985 року Ігор Пилипчук служив в органах внутрішніх справ, був співробітником тодішнього "ОБХСС". У 1991 році направлений на навчання в Академію МВС СРСР, після закінчення якої з 1993 року працював в регіональному управлінні БОЗ МВС України в Львівській області. У 1998 році І. М. Пилипчук обраний депутатом Верховної Ради України, він входив у фракцію БЮТ. У парламенті був головою комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а також очолював міжпарламентську групу Україна-Польща.

Після закінчення депутатської каденції Ігор Пилипчук став віце-президентом корпорації «Екомет» (м. Київ). А з березня цього року повернувся на службу в органи внутрішніх справ України, очолював УБОЗ УМВС України в Тернопільській області.