Новим президентом ПАРЄ може стати лояльний до України представник Литви

Європейська народна партія пропонує Парламентській асамблеї Ради Європи кандидатуру представника Литви Еммануеліса Зінгеріса на посаду президента ПАРЄ.

Про це член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко написав у Facebook.

«Група Європейської народної партії в ПАРЄ проголосувала на підтримку Еммануеліса Зінгеріса (Литва) на посаду президента ПАРЄ. Він набрав 37 голосів. Його суперниця - Стелла Кіріакідес - набрала 31 голос. Тепер слово за всієї асамблеєю. Але шанси Зінгеріса на перемогу зросли», - зазначив Гончаренко.

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«Я, як і більшість української делегації, голосуватиму за Зінгеріса, якого знаю особисто і який твердо підтримує територіальну цілісність України», - додав він.