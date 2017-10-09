ПАРЄ сьогодні розпочне обрання нового президента замість друга Росії Аграмунта

Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні в рамках осінньої сесії, яка засідатиме 9-13 жовтня у Страсбурзі, розпочне обрання нового президента. Про це йдеться у повідомленні асамблеї у Twitter.

"Нагадування, що ПАРЄ розпочне обирання нового президента сьогодні після відставки Педро Аграмунта", - йдеться у повідомленні. Як повідомляв УНІАН, у березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього у ПАРЄ почали вимагати його відставки.

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Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає. 28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента асамблеї.

28 червня представники групи Європейської народної партії ухвалили рішення про виключення Аграмунта зі свого складу. Після цього обов’язки президента ПАРЄ, згідно з регламентом, виконував віце-президент, народний депутат України Георгій Логвинський.

6 жовтня стало відомо, що Аграмунт написав заяву про відставку. Після цього обов’язки президента ПАРЄ виконує старіший віце-президент асамблеї, сер Роджер Гейл.