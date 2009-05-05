Ющенко вимагає терміново перевести Одеса – Броди в аверсний режим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду терміново перевести нафтопровід «Одеса – Броди» в аверсний режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді, присвяченій виробленню єдиної позиції усіх гілок влади щодо подальшого ефективного просування ідеї щодо Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК).

«Вимагаю від уряду терміново перевести нафтопровід «Одеса – Броди» на проектний режим його використання – аверсний режим», - сказав Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО закликав Кабінет міністрів керуватись національними інтересами при прийнятті цього рішення.

«Я розумію, які там політичні підтексти були й залишаються, щоб блокувати це рішення, але сьогодні я звертаюсь до здорового глузду і до національних інтересів. І я переконаний, що в уряду знайдеться мужність і мудрість прийняти відповідне рішення», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що під час останньої зустрічі 9 квітня Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ підтверджував готовність азербайджанської сторони здійснювати поставки каспійської нафти для потреб українського і європейського ринків. При цьому він говорив і про готовність надати нафту для технологічних потреб по запуску нафтопроводу в аверсному режимі.

«Тому питання сьогодні залишається за українською стороною», - сказав Президент України.

У ході наради він також нагадав, що 24 квітня у Варшаві було затверджено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) нафтопроводу «Одеса – Броди».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це ТЕО має бути презентовано на засіданні Єврокомісії.

За словами Президента, 7 травня має розпочатись діалог, у тому числі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, щодо визначення конкретної дати такої презентації.