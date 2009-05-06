Яценюк: для України важливо визначитися

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що в сучасних умовах Україна не може бути так званою «буферною зоною» між Росією і Євросоюзом.

Про це він заявив сьогодні в Алушті під час Других міжнародних ялтинських читань «Змішана економіка – ХХI століття», повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін».

За його словами, «союз трьох» існуватиме, навіть якщо Україна в перспективі приєднається до Євросоюзу. «Членство України в ЄС - це далека мета, але на шляху до цієї мети нам необхідно ще багато чого зробити в діалозі Україна-Росія і Україна-ЄС», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він додав: «Ми чітко розуміємо, що, приміром, енергетичне питання без потрійного союзу вирішити неможливо, а також і питання енергетичної безпеки». На його думку, вирішення всіх проблем треба шукати «тільки в діалозі» за участю споживача, транзитера і постачальника.

Лідер «Фронту змін» переконаний, що Україна важлива для європейської системи безпеки та інтеграційної системи ЄС.

«Я не бачу ніякого приводу говорити про Україну як про буферну зону. «У той же час, якщо є дискусія про необхідність впровадження нової системи безпеки, то для початку необхідного визначиться – хто ворог і що слід розуміти під цією системою», - сказав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, адже «це не лише танки і літаки, оскільки в глобальному вимірі є вагоміші пункти безпеки – охорона здоров`я, демографічні питання, екологія тощо».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що для України «важливо визначитися», оскільки «ми не можемо бути між кимось». «Нас не стискатимуть тоді, коли ми будемо внутрішньо сильні», - додав лідер «Фронту змін».

Він зазначив, що фінансова криза показала неефективність створених десятиліття тому міжнародних організацій. «Світові організації втратили свою колишню силу, як колись Ліга націй. Насамперед тому, що вони не змогли запобігти світовій кризі, а також розробити ефективні інструменти, що дозволяють його зупинити», - вважає А.Яценюк.

Як відомо, 5-7 травня в Алушті проходять Другі міжнародні ялтинські читання «Змішана економіка - XXI століття», організовані Світовим інститутом міжнародного розвитку. На порядку денному - вироблення рішень для подолання економічної кризи, гармонізація відносин у трикутнику Україна-ЄС-Росія.