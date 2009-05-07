Дитячий відпочинок: Тимошенко дозволила брати гроші майже за все
Кабмін затвердив перелік платних послуг
Кабінет Міністрів України затвердив перелік платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. Про це йдеться у постанові уряду № 424 від 28 квітня 2009 р., підписаній прем’єр-міністром Юлією Тимошенко. Текст постанови оприлюднений на урядовому порталі.
Серед переліку платних послуг, що можуть надаватися бюджетними дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, у рішенні уряду вказані такі:
1. Надання в користування майна, що належить дитячим закладам оздоровлення та відпочинку (будівель, споруд, приміщень, спортивних та ігрових майданчиків, тренажерних і гімнастичних залів, обладнання, спорядження, інвентарю тощо).
2. Розміщення та проживання.
3. Організація харчування.
4. Організація і проведення спортивних, освітньо-виховних, культурних та інших заходів (семінарів, конференцій, лекцій тощо).
5. Забезпечення комп’ютерною технікою та надання доступу до комп’ютерних мереж, зокрема Інтернет.
6. Забезпечення технічним, аудіо-, відео- та іншим обладнанням.
7. Соціально-побутові послуги.
8. Лікувально-профілактичні послуги.
9. Організація дозвілля (проведення індивідуальних та групових занять з фізичної культури і спорту, створенням умов для організованого та індивідуального туризму та інших видів відпочинку).
10. Транспортні послуги (перевезення осіб і вантажів); користування автостоянками, причалами що належать дитячим закладам оздоровлення та відпочинку.