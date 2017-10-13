Земан заявою про Крим "легітимізував" агресію РФ - Сенат Чехії

Сенат Чехії заявив, що президент країни Мілош Земан своєю заявою щодо анексованого Криму «легітимізував агресію Росії, яка суперечить міжнародному праву». Про це повідомляє Громадське з посиланням на Ceske Noviny.

«Глава держави повинен поважати зовнішню політику Чехії», — заявив Сенат. Орган прийняв резолюцію, відповідно до якої визнано, що президент завдає шкоди інтересам Чехії.

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При цьому прес-секретар Земана відхилив скарги Сенату. «Президент не легалізував анексію Криму, він висловив збалансовану і реалістичну думку», — заявив він.

Як повідомляв УНІАН, президент Чехії Мілош Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.

У Посольстві Чехії в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до Офісу президента Чехії. Своєю чергою, прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка наголосив, що заява Земана суперечить зовнішній політиці чеського уряду.

Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення щодо висловлювань чеського президента.