Земан заявою про Крим "легітимізував" агресію РФ - Сенат Чехії
Прес-секретар Земана відхилив скарги Сенату зазначивши, що президент Чехії висловив "реалістичну думку".
Сенат Чехії заявив, що президент країни Мілош Земан своєю заявою щодо анексованого Криму «легітимізував агресію Росії, яка суперечить міжнародному праву». Про це повідомляє Громадське з посиланням на Ceske Noviny.
«Глава держави повинен поважати зовнішню політику Чехії», — заявив Сенат. Орган прийняв резолюцію, відповідно до якої визнано, що президент завдає шкоди інтересам Чехії.
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При цьому прес-секретар Земана відхилив скарги Сенату. «Президент не легалізував анексію Криму, він висловив збалансовану і реалістичну думку», — заявив він.
Як повідомляв УНІАН, президент Чехії Мілош Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.
У Посольстві Чехії в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до Офісу президента Чехії. Своєю чергою, прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка наголосив, що заява Земана суперечить зовнішній політиці чеського уряду.
Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення щодо висловлювань чеського президента.