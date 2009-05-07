Фельдман хоче створити антифашистське лобі

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ) звернувся до спікера та голів фракцій Верховної Ради України, а також керівників парламентів пострадянських держав з ідеєю створення міжпарламентської комісії з протидії фашизму та ревізіонізму.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, О.ФЕЛЬДМАН вважає, що саме на пострадянському просторі спостерігається загрозлива тенденція до зростання профашистських настроїв, моральної ревізії світової перемоги над фашизмом в роки Великої Вітчизняної війни, а також спроби реабілітації поплічників фашизму.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, окремі пострадянські політичні діячі іноді кон`юнктурно підміняють утвердження патріотичних цінностей і подолання наслідків тоталітаризму підбурюванням до відродження місцевих шовіністичних міфів та профашистських рухів, забуваючи при цьому, що одними з перших жертв фашизму ставали найбільш принципові лідери національно-визвольних рухів, на відміну від «вітринних патріотов»-колабораціоністів.

Ефективно протистояти цьому, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, можна лише шляхом створення міжпарламентського антифашистського лобі, яке візьме на себе функції інформаційного моніторингу та обміну, збереження історичної пам`яті про перемогу над фашизмом, а також розробки і впровадження модельного антифашистського та антиревізіоністського законодавства, організації громадського протесту та парламентського тиску проти спроб реабілітації нацистських злочинців і наруги над пам`яттю воїнів-визволителів.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що в умовах світової економічної кризи і зламу ліберально-демократичних доктрин кінця XX століття, неофашизм та націонал-соціалізм є головною політичною загрозою найближчого майбутнього на пострадянському просторі.