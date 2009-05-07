Партія регіонів вимагає негайної відставки Луценка

Партія регіонів закликає главу уряду Юлію ТИМОШЕНКО та Президента держави Віктора ЮЩЕНКА негайно відправити у відставку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Партії регіонів з приводу інциденту з главою МВС в аеропорту Франкфурта-на-Майні 4 травня.

За словами членів Партії регіонів, Ю.ЛУЦЕНКО “зганьбив Україну брудним скандалом, дискредитував ім’я українського урядовця, змусив світ напередодні саміту, на якому відбуватиметься інавгурація “Східного партнерства”, говорити про нашу державу як про таку, якою керують п’яниці та забіяки”.

“Без сумніву, - впевнені у Партії регіонів, - громадяни України більше ніколи не оберуть собі таку владу. Одначе у випадку з Юрієм ЛУЦЕНКОМ не можна чекати аж до наступних виборів”.

На переконання регіоналів, “поведінка цієї людини стала суспільно небезпечною, не передбачуваною... Його треба негайно відсторонити від виконання обов’язків і відправити у відставку”.

Очевидно, наголосили в Партії регіонів, що своє слово тут має сказати і парламент. “Ганебний випадок з міністром ЛУЦЕНКОМ повинен знайти відповідну оцінку Верховної Ради України”, - йдеться в заяві.

У зв’язку з цим фракція Партії регіонів закликає всі фракції Верховної Ради, всіх депутатів дати рішучу відсіч таким високопосадовцям, які наносять непоправної шкоди іміджу України, ганьблять країну та народ.

Як провідомлялося, 5 травня німецька газета "Більд" написала, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня у відділку поліції аеропорту Франкфурта-на-Майні. Міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після зіткнення з правоохоронцями.

У свою чергу в МВС України спростували інформацію про конфлікт за участю Ю.ЛУЦЕНКА.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням у дводенний термін організувати розслідування інциденту за участю Ю.ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурта-на-Майні і доручив першому заступникові міністра закордонних справ Владимиру ХАНДОГІЮ запитати офіційну інформацію з цього приводу в Посольстві ФРН в Україні.