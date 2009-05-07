Луценко зустрівся з керівництвом поліції Сеула

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО провів зустріч з керівництвом поліції міста Сеул (Республіка Корея).

Як повідомили УНІАН в департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, зустріч відбулася в рамках офіційного візиту делегації Міністерства внутрішніх справ України до Республіки Корея.

Крім того, українські правоохоронці відвідали Муніципальний центр координації транспортної та інформаційної системи, яким здійснюється відеонагляд за дорожнім рухом міста Сеул. Також, зважаючи на те, що Україна готується до проведення Чемпіонату з футболу Євро-2012, а Республіка Корея має значний досвід в організації та проведенні масштабних спортивних заходів, представники нашої держави відвідали стадіони, де проходили матчі Чемпіонату світу з футболу 2002 року.