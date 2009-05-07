Регіонали вимагають голову Луценка

У Партії регіонів переконані, що міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ не вдасться уникнути відповідальності за дії, що зганьбили Україну.

На цьому наголошується у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів з приводу розвитку подій навколо оприлюдненої ЗМІ інформації стосовно інциденту, що стався із міністром внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКОМ в аеропорту Франкфурта-на-Майні 4 травня.

”Поведінка Юрія ЛУЦЕНКА свідчить про його малодушність, боягузтво, а також про цілковиту відсутність у цього політика та урядовця високого рангу честі і гідності”, - йдеться у заяві.

Представники Партії регіонів наголошують, що “у Німеччині, щоб уникнути проходження тесту на вміст алкоголю в крові, він прикривався дипломатичним паспортом. В Україні він прикривається погрозами з боку МВС до журналістів та політиків припинити обговорення ганебного скандалу, вчиненого п’яним очільником цього силового відомства в міжнародному аеропорту Франкфурта-на-Майні”.

У Партії регіонів також відзначають, що “ЛУЦЕНКО намагається прикритися й через інсинуації прес-служби “Народної самооборони”, яка робить спроби видати п’яний скандал свого лідера за політичні провокації з боку опонентів”.

У зв’язку з чим, у Партії регіонів рішуче заявляють: “ЛУЦЕНКУ не вдасться уникнути відповідальності за те, що він зганьбив Україну, за те, що він зганьбив звання високого урядовця Української держави, за те, що він наніс непоправної шкоди іміджу нашої країни в переддень установчого самміту зовнішньополітичної ініціативи Європейського Союзу “Східне партнерство”.

Партія регіонів також підтвердила рішучість своїх намірів вжити всіх заходів для того, щоб “цей негідний чиновник був негайно відсторонений від виконання службових обов’язків і відправлений у відставку”.

Як повідомлялося, 5 травня німецька газета "Більд" написала, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня у відділку поліції аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними видання, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після зіткнення з правоохоронцями.

У свою чергу в МВС України спростували інформацію про конфлікт за участю Ю.ЛУЦЕНКА.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням у дводенний термін організувати розслідування інциденту за участю Ю.ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурта-на-Майні і доручив першому заступникові міністра закордонних справ Володимиру ХАНДОГІЮ запитати офіційну інформацію з цього приводу в Посольстві ФРН в Україні.