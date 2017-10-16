Порошенко привітав Курца з перемогою на виборах

Президент України Петро Порошенко привітав Себастіана Курца та його Народну партію в Австрії з перемогою на парламентських виборах.

Привітання Порошенка опубліковано на сторінці президента України в Facebook.

"Перемога Себастіана Курца та Народної партії в Австрії - це перемога людини, яка неодноразово бувала в Україні і яка добре знає українську тему. Це також перемога переконаного європейця, який знає важливість консолідованого ЄС для миру на континенті", - йдеться в повідомленні.

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"Розуміючи, що попереду у канцлера Курца тривалі коаліційні переговори, тим не менше, переконаний: Єдина Європа, європейські цінності будуть важливими для нового уряду", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, лідер Австрійської народної партії (АНП) Себастіан Курц ввечері в неділю, 15 жовтня, оголосив про перемогу своєї політичної сили на парламентських виборах.

Водночас його партія не зможе самотужки здобути більшість і буде змушена шукати партнерів по коаліції. Втім, Курц не виключає, що сформує уряд меншості.