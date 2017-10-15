Голова МЗС Австрії оголосив про перемогу своєї партії на парламентських виборах

Лідер Австрійської народної партії (АНП) Себастіан Курц ввечері в неділю, 15 жовтня, оголосив про перемогу своєї політичної сили на парламентських виборах, повідомляє Deutsche Welle.

Водночас його партія не зможе самотужки здобути більшість і буде змушена шукати партнерів по коаліції. Втім, Курц не виключає, що сформує уряд меншості.

"Звичайно, я хотів би сформувати стабільний уряд. Якщо ж це буде неможливо, то є інші варіанти", - заявив Курц в ефірі телеканалу ORF.

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Курц додав, що планує переговори з усіма партіями в парламенті, але лише після того, як буде пораховано усі бюлетені, надіслані поштою. Цей підрахунок розпочнеться в понеділок, 16 жовтня.

За результатами прогнозу після підрахунку понад 90 відсотків голосів, АНП здобуває 31,4 відсотка голосів. Це на 7 відсотків більше, ніж у 2013 році. На другому і третьому місці з мінімальним відривом - Соціал-демократична партія Австрії (СДПА), у якої 26,6 відсотка голосів, та праві популісти - Австрійська партія свободи (АПС), у якої 26,5 відсотка голосів.

Провальними вибори можуть виявитися для австрійських Зелених, які згідно з останніми прогнозами набирають 3,8 відсотка - менше за 4-відсотковий прохідний бар'єр.

Як повідомляв УНІАН, консервативна Австрійська народна партія, головою якої є глава МЗС країни Себастьян Курц, згідно з попередніми підрахунками результатів голосування, лідирує на дострокових парламентських виборах в країні.

Дострокові парламентські вибори проходили в неділю в Австрії з участю 16 партій і політичних рухів. Щоб бути представленою в Національній раді, партія має набрати більше 4% голосів. За підсумками виборів президент Александер Ван дер Беллен наділить лідера найбільшої парламентської фракції повноваженнями щодо формування кабінету міністрів або ведення коаліційних переговорів.

Основна боротьба за більшість у парламенті й крісло канцлера розгорнулася між чинним главою кабінету міністрів, головою Соціал-демократичної партії Австрії Крістіаном Керном і міністром закордонних справ, головою консервативної Австрійської народної партії Себастьяном Курцем, який у травні цього року ініціював проведення дострокового голосування. Третім претендентом в гонці за лідерство виступає глава правої опозиційної Австрійської партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе.