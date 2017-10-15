Парламентські вибори в Австрії: лідирує консервативна народна партія

Консервативна Австрійська народна партія, головою якої є глава МЗС країни Себастьян Курц, згідно з попередніми підрахунками результатів голосування, лідирує на дострокових парламентських виборах в країні.

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Права партія посідає друге місце на парламентських виборах, передає ТАСС.

Всі дільниці для голосування на дострокових виборах до національної ради (нижня палата парламенту) закрилися в Австрії в 17:00 за місцевим часом (18:00 за київським).

Загалом в республіці працювали близько 10 тисяч виборчих ділянок, і останніми закрилися дільниці у Відні. Остаточні результати з урахуванням голосів австрійців, поданих поштою, будуть представлені в найближчі дні. Для парламентських виборів 15 жовтня виборча комісія видала 889 тисяч бюлетенів для дистанційного голосування, що майже на 200 тисяч більше, ніж на виборах президента Австрії 4 грудня 2016 року. Конституційний суд раніше заборонив публікувати будь-яку інформацію про результати виборів до закриття дільниць.

Дострокові парламентські вибори проходили в неділю в Австрії з участю 16 партій і політичних рухів. Щоб бути представленою в Національній раді, партія має набрати більше 4% голосів. За підсумками виборів президент Александер Ван дер Беллен наділить лідера найбільшої парламентської фракції повноваженнями щодо формування кабінету міністрів або ведення коаліційних переговорів.

Основна боротьба за більшість у парламенті і крісло канцлера розгорнулася між чинним главою кабінету міністрів, головою Соціал-демократичної партії Австрії Крістіаном Керном і міністром закордонних справ, головою консервативної Австрійської народної партії Себастьяном Курцем, який у травні цього року ініціював проведення дострокового голосування. Третім претендентом в гонці за лідерство виступає глава правої опозиційної Австрійської партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе.