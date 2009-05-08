Бютівець з комуністом хочуть створити Тендерну палату -2?

Народні депутати хочуть створити спеціальну комісію з держзакупівель із повноваженнями й завданнями одіозної Тендерної палати.

Про це пише тижневик «Коментарі».

За даними видання, автори законопроекту, серед яких є БЮТівець, екс-глава Ревізійної комісії Тендерної палати Сергій ОСИКА, і комуніст Олександр ТКАЧЕНКО, в минулому почесний президент Тендерної палати, пропонують доручити комісії затверджувати методику розрахунку цін, за якими можуть проводитися закупівлі за бюджетні кошти, розглядати скарги й блокувати проведення закупівлі у випадку процедурних порушень, виявлених після відповідних сигналів громадськості й ЗМІ.

Як зазначила голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ, коментуючи відповідну ініціативу, це означає повернення тіньових тендерних схем.

«Учасники ринку, що встигли ознайомитися з документом, були здивовані: після першого читання він зазнав значних змін, які знову реанімують корупційні схеми, що раніше існували в процедурі державних закупівель», - заявила вона «Коментарям».

Експерти вважають, що комісія не зможе ефективно обробляти всі вхідні запити. Зате повноваження з блокування проведення закупівлі стануть гарною можливістю, щоб лобіювати інтереси близьких до членів колегіального органа структур.

«Виходить, що комісія буде сама провадити розрахунки економічно обґрунтованих цін, сама стежити за тим, щоб закупівлі проводилися відповідно до цих розрахунків, і сама ж приймати рішення, блокувати ту або іншу закупівлю чи ні. Для цього достатньо буде організувати відповідний запит», - пояснило «Коментарям» джерело в Мінекономіки.