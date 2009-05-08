Костенко розказав про «кидалово», яке може завадити БЮТ і ПР

Народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що Партія регіонів та БЮТ у разі створення коаліції на багато років розподілять між собою владні повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.КОСТЕНКО висловив на прес-конференції у Вінниці.

За його словами, наступного тижня стане відомо, чи домовилися Партія регіонів з БЮТ про розподіл влади.

"Саме наступного тижня стане зрозуміло, чи відбудеться нова коаліція між цими двома мегаблоками, які в основі своєї співпраці бачать широкомасштабні конституційні зміни. Я б назвав ці зміни конституційним переворотом, тому що вони не просто змінюють форми державного правління в Україні, а на багато десятиліть узаконюється право лише цих двох мегаблоків потрапляти у парламент, і незалежно від того, де вони перебувають, – в опозиції чи при владі, - вся влада в країні буде розподілятися між ними", - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Лідер УНП додав, що у такий же спосіб за цих конституційних змін розподілятиметься майно, що ще залишилось у державній власності.

"Тобто, тема конституційних змін – це узаконення права олігархічних кланів на багато десятиліть керувати державою. Все інше, чого можуть торкнутися ці конституційні зміни, – це нюанси, а реальна їх мета – розподіл влади на двох", - сказав він.

На думку Ю.КОСТЕНКА, завадити цьому союзу може лише побоювання його учасників щодо недотримання іншою стороною своїх зобов`язань.

"В українській політиці всі вже звикли до того, що ніхто не виконує свої зобов`язання. В політичних колах навіть відповідний термін є - "українське кидалово". І саме неможливість гарантувати дотримання кожною стороною своїх зобов`язань може завадити союзу між ПР та БЮТ", - сказав він.

Ю.КОСТЕНКО додав, що іншою проблемою цього можливого утворення є фактичний початок президентської виборчої кампанії.