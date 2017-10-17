Ініціатори акції під Верховною Радою обіцяють блокувати трибуну парламенту. Про це зі сцени оголосила депутат фракції БПП Світлана Заліщук, передає "Українська правда".

"О 13 годині розпочнеться пленарне засідання. Стоїмо. Наші депутати блокуватимуть трибуну парламенту, поки наші вимоги не будуть почуті", – заявила Заліщук.

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Перед тим вона засудила ініціативу президента Петра Порошенка скасувати недоторканність депутатів з 2020 року.

"Це його сигнал соратникам, які є клієнтами НАБУ: друзі, справи, але з вас не знімуть недоторканність, і суду не буде", – обурилася Заліщук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (№7203). Раніше на засіданні Погоджувальної ради Парубій доручив комітету з питань правової політики та правосуддя невідкладно розглянути цей законопроект, а також інший проект закону щодо скасування депутатської недоторканності, за словами спікера, «зареєстрований за ініціативи 150 депутатів».