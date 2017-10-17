Порошенко: скасування депутатської недоторканності є складовою боротьби з корупцією

Президент Петро Порошенко заявляє, що скасування депутатської недоторканності є важливою складовою ефективної боротьби з корупцією. Про це президент написав на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожПорошенко пропонує Раді скасувати депутатську недоторканність з 2020 року"Як і обіцяв у своєму посланні на початку вересня, знову вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону щодо скасування депутатської недоторканності. Імунітет народних обранців давно перетворився в гарантію безкарності. Скасування депутатської недоторканності, як і створення Антикорупційного суду у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, – важливі складові ефективної боротьби з корупцією. До речі, фінансування такого суду передбачене проектом бюджету на 2018 рік, який цього тижня Верховна Рада має розглянути в першому читанні", - заявив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, президент зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів) (№7203).

Законопроектом передбачено виключити зі статті 80 Конституції положення, згідно з яким народним депутатам гарантується недоторканність.

Також пропонується виключити положення, відповідно до якого народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. Законопроектом передбачається, що він в разі ухвалення набирає чинності з 1 січня 2020 року.