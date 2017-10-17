Рада почала розгляд медичної реформи в другому читанні (відео)

Верховна Рада України почала розгляд у другому читанні урядового проекту закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327).

Як передає кореспондент УНІАН, до законопроекту до другого читання надійшло 893 поправки.

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Перед початком розгляду законопроекту голова ВР Андрій Парубій висловив сподівання, що парламенту вдасться розглянути усі поправки до четверга, 19 жовтня, а вже в четвер перейти до розгляду двох законопроектів щодо скасування депутатської недоторканності та законопроектів, які стосуються виборчої реформи.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні перед засіданням Верховної Ради в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зустрінеться з народними депутатами України з приводу медичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту. Він зазначив, що зустріч відбуватиметься з 12.00 до 13.00 (сьогоднішнє засідання парламенту розпочинається о 13.00 — УНІАН).