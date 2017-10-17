"Ніякого штурму не буде": Семенченко спростовує заяву МВС про можливий прорив у Раду

Нардеп Семен Семенченко спростував слова радника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка про те, що готується штурм Верховної Ради, передає видання "Буквы".

"Ніякого штурму не буде", - сказав Семенченко. За словами нардепа, бійці батальйону "Донбас" прийшли на площу зі щитами для того, щоб не дати поліції можливість знести намети, які встановлюють мітингувальники.

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Раніше, нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що мітингувальники під Верховною Радою готують штурм парламенту, щоб провести всередину Саакашвілі. Шкіряк повідомляв, що Семенченко планує штурм парламенту з використанням вибухових пакетів. Приблизно о 16.15 біля будівлі Верховної Ради почалися сутички, був застосований сльозогінний газ. Є постраждалі.