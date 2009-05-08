Ющенко заборонив Тимошенко давати доручення органам влади

Президент України Віктор Ющенко вважає неконституційними деякі положення Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабміну № 950 від 18 липня 2007 року. Про це йдеться в указі голови держави № 297/2009 “Про зупинення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України”, оприлюдненому сьогодні на офіційному сайті Президента.

Зокрема, Ющенка не влаштовує те, що Тимошенко сама собі дозволила надавати обов`язкові для виконання доручення державним органам влади та посадовим особам. В Указі стверджується, що “наділивши актом Кабінету Міністрів України Прем`єр-міністра України повноваженнями надавати доручення, обов`язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, а Кабінет Міністрів України - повноваженням надавати протокольні доручення, Уряд порушив норми Основного Закону держави”.

У зв’язку з цим президент зупинив дію постанови КМУ про затвердження регламенту Кабміну у частині, “що стосується надання та забезпечення виконання окремих доручень Кабінету Міністрів України, доручень Прем`єр-міністра України” та доправляє до КС конституційне подання щодо невідповідності Конституції положень та норм регламенту Кабміну.