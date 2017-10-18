Під Радою знову сталися сутички із силовиками через спроби активістів пронести в наметове містечко спальники і каремати (відео)

У представників батальйону "Донбас", що беруть участь в акції протесту під Верховною Радою, стався короткочасний конфлікт із правоохоронцями через те, що протестувальники хотіли пронести крізь кордон силовиків до наметового містечка особисті речі.

Інцидент стався біля готелю "Київ", що навпроти Маріїнського парку, коли правоохоронці спробували завадити проносити речі, в основному спальники та каремати, через паркан-сітку, встановлену напередодні акції протесту 17 жовтня, передає "Громадське".

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У відповідь на це представники "Донбасу" почали перекидати речі через кордон поліцейських. І таким чином частина цих речей була доставлена до наметового містечка.

Наразі частина полку особливого призначення, що стояли в кордоні біля паркану-сітки, повернулись до свого місця дислокації. Ситуація стабілізувалась, обійшлось без сутичок.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня, під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Пізніше відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

В бік народного депутата Олексія Гончаренка мітингувальники кидали яйця.

Ввечері учасники акції напали на народного депутата від фракції “Блоку Петра Порошенка” Олега Барну. Це відбулося в момент, коли депутат намагався пройти крізь натовп мітингувальників на площі Конституції.

Учасники акції заявили про намір залишатися під будівлею ВР щонайменше до четверга, оскільки очікують, що саме 19 жовтня парламент розгляне їхні вимоги.