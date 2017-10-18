Очолюваний Меркель блок продовжить курс на підтримку України - посол

Блок партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) продовжить курс на підтримку України. Про це у Twitter повідомив посол України у Федеративній республіці Німеччина Андрій Мельник.

«Зустрівся з головним керуючим фракції ХДС/ХСС Міхаелем Гроссе-Брьомером - курс на підтримку України буде продовжено!», - зазначив дипломат.

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Як повідомляв УНІАН, 24 вересня в Німеччині відбулися парламентські вибори. За підсумками обробки всіх бюлетенів, очолюваний канцлером Ангелою Меркель блок ХДС/ХСС підтримали 33% виборців.

За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) на чолі з колишнім президентом Європарламенту Мартіном Шульцем проголосували 20,5% виборців. На третьому місці - правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» (АДГ) з 12,6 відсотками голосів. Далі йдуть: ліберальна Вільна демократична партія Німеччини (ВДП) з 10,7%, Ліва партія - з 9,2% і «Союз-90»/«Зелені» - з 8,9%.

Згідно соціологічних опитувань, більшість німців (57%) підтримує утворення коаліції у складі блоку партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), яку представляє Меркель, Вільної демократичної партії та з блоку партій «Союз-90»/«Зелені» (так звана тристороння коаліція «Ямайка», яку названо так через комбінацію партійних кольорів її учасників).