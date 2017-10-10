Соратник Меркель переконав її у необхідності обмежити прийом біженців Німеччиною

Необхідність створити коаліційний уряд змусила Ангелу Меркель вперше домовитися з партнерами по ХСС про введення ліміту на прийом біженців. Після 10-годинних переговорів канцлеру Німеччини довелося піти на поступки і домовитися про ліміт у 200 тисяч людей на рік, на чому наполягав лідер ХСС Хорст Зеехофер, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на Daily Telegraph.

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Досягнута домовленість дозволить Меркель розпочати формальні переговори з потенційними партнерами по коаліції. Меркель змушена була піти на поступки після того, як Зеехофер прямо звинуватив її у тому, що саме політика дуже широко розчинених дверей призвела до поганих результатів ХДС-ХСС на недавніх виборах у бундестаг.

Daily Telegraph зазначає, що два головних кандидати в партнери по коаліції крім ХСС - вільні демократи і "зелені" - категорично проти будь-якого ліміту на прийом біженців. Канцлер Німеччини розраховує, що зможе переконати представників цих партій і у неї є для них солідні аргументи (які поки що не оприлюднюються). Один із лідерів "зелених" Саймон Петер вже висловив невдоволення, наголосивши, що досягнута між ХДС і ХСС сепаратна домовленість з такого принципового питання набагато більше схожа на угоду між двома партнерами, а не на коаліційну угоду.

Як повідомляв УНІАН, переговори про створення коаліції в Німеччині почнуться 18 жовтня.