Литвин: розпорядитися по-людськи результатами перемоги не змогли

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає проти перепису історичних моментів щодо Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у селі Нові Петрівці Київської області під час урочистих заходів з нагоди 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

За словами голови ВР, героями війни завжди будуть ті, хто пролив свою кров за рідну вітчизну.

«І ніколи героями не будуть ті, які під гучними гаслами намагалися проливати кров чужих людей», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР висловив жаль, що нинішнє покоління не змогло по-людськи розпорядитися результатами перемоги. «На жаль, ми не змогли винести уроки з Великої Вітчизняної війни, які полягають у тому, що тільки єдність, що лише спільна відповідальність і спільні дії дають можливість отримати необхідний результат», - сказав В.ЛИТВИН. При цьому він зауважив, що сьогодні переможені живуть краще, ніж переможці.

Голова ВР поклав квіти до пам’ятного знаку «Героям Лютізького плацдарму» та до пам’ятного знаку загиблим під час політичних репресій та Голодомору.