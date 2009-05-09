Ющенко: ветерани війни мають дати приклад порозуміння

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що ветерани Великої Вітчизняної війни мають дати приклад порозуміння і єднання українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Перемоги на Майдані Незалежності у Києві.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Українська держава - це “найважливіший ключ до єдності усіх нас, хто віддано любить Україну, приймає її непросту історію національним серцем і хоче добра для неї і кожної її людини”.

За його словами, українські ветерани уже давно усвідомили цю святу правду і ще не раз даватимуть молодим поколінням мудрі приклади порозуміння і уроки.

“Це - неминуче, бо це - велика істина єдиного українського народу. Українські воїни однаково любили Україну, і смерть кожного однаково болісно переживали матері на Донбасі, Волині, Галичині, Поділлі чи в таврійських степах. Пам`ять про них усіх має бути належно вшанована”, - зазначив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, треба зупинити процеси руйнування військових поховань і привести їх до ладу – “належного нашій європейській культурі, зробити це з гідністю і великою любов`ю”.

Він підкреслив, що за останні кілька років і владою, і людьми закладено багато пам`ятних знаків, де у майбутньому будуть створені національні військові меморіали.

“Дуже важливо, що нині бачимо, як зовсім юні громадяни України самостійно збирають свідчення про хід війни. Це - приклади мудрості. Це - вияви нації. Це - приклади єдності, які потребує увесь наш народ”, - сказав глава держави.

“Я не сприймаю і не сприйму жодної тези, що може розділити наш народ. Нам треба йти далі, аби наші національні істини стали всеосяжними і зрозумілими для всіх і кожного. Ці істини - чисті, щирі і звернені на благо кожного з нас і всієї Української держави. Ми маємо пам`ятати про минуле, але найважливіше - дбати про живих”, - підкреслив Президент.