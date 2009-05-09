Вітренко стягнула свої сили зі сходу і півдня до Львова

У Львові до Дня Перемоги відбулася масштабна акція лівих сил з партійною символікою ПСПУ, КПУ та СПУ

Сьогодні у центрі Львова на площі біля Пагорбу Слави відбувся урочистий мітинг з нагоди 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, в якому взяли участь депутати місцевих рад від ПСПУ з Одеської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей , а також Крим, до яких приєдналися представники Комуністичної і Соціалістичної партій.

Як передає кореспондент УНІАН, вперше у Львові за роки Незалежності учасники мітингу тримали велику кількість партійної символіки часів СРСР, молодь була одягнена у червоні футболки з написами “СРСР”, а лідери партійних осередків, вітаючи ветеранів з Перемогою, закликали українців «повалити помаранчеву владу, яка нищить історію Вітчизняної війни і пам’ятники воїнам-визволителям».

У своєму виступі перед присутніми голова Одеської обласної організації ПСПУ, заступник голови Одеської облради Ольга СОЛОВЕНКО закликала усіх українців приєднатися до акції, яка сьогодні стартує з ініціативи ПСПУ саме у Львові під гаслом «Підніми зірку, переможи фашизм!».

«Сьогодні ми привезли на алею Слави у Львові капсули із землею, взятою з донецького кургану «Жертвам фашизму» (місце колишнього концтабору), які закладемо біля могил 27 героїв Радянського Союзу, що знайшли останній прихисток, визволяючи Львів. Наша сьогоднішня акція спрямована проти відродження фашизму, який тут почав піднімати голову, щоб перетворити Львів на колиску фашизму», - заявила О.СОЛОВЕНКО.

Вітаючи ветеранів війни, лідери обласних осередків КПУ, СПУ та ПСПУ відзначили, що сьогодні вперше на багатьох автомобілях у Львові майорять “георгіївські стрічки”, а заходи лівих сил відбулися без «звичних» для Львова провокацій та нападів на колони ветеранів з боку “деяких радикально налаштованих сил”.

Як повідомив УНІАН начальник Львівського обласного управління міліції Ігор ЦІКАЛО, сьогоднішні заходи пройшли без ексцесів, хоча «вперше за останні роки у Львові пройшла масштабна акція прогресивних соціалістів». Охорону громадського порядку несли 100 міліціонерів, близько 200 працівників міліції перебували у резерві.

Делегація прогресивних соціалістів після завершення мітингу виїхала до Стрия на Львівщині, де біля пам’ятника воїну-визволителю, який нібито планують демонтувати, проведуть акцію пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній війні і роз’їдуться по домівках.