У Дніпропетровську презентували проект реконструкції Монумента Слави

Сьогодні у Дніпропетровську голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР та голова обласної ради Юрій ВІЛКУЛ презентували ветеранам Великої Вітчизняної війни і громадськості міста проект масштабної реконструкції головного пам’ятника минулої війни - Монумента Слави та прилеглих до нього кварталів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, проект реконструкції розробили фахівці інституту «Дніпроцивільпроект».

Реконструкція передбачає створення навколо Монументу Слави трьох основних зон з пішохідними алеями, малими архітектурними формами, що зображатимуть епізоди Другої світової війни, фонтанами. Також планується змінити транспортну розв’язку навколо меморіалу.

Реконструкція розпочнеться цього року. На реалізацію проекту передбачається витратити 45 млн. грн. з обласного бюджету Дніпропетровщини.