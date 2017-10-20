Брюссель та Київ продовжують юридичні консультації щодо наслідків нелегальної анексії Криму Росією

Україна та Європейський Союз продовжують юридичні консультації стосовно наслідків нелегальної анексії Криму Російською Федерацією.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив речник ЄС.

«ЄС не визнає нелегальну анексію Кримського півострова РФ та залишається відданим повному виконанню політики невизнання. У ході п'ятої зустрічі ЄС з Україною 17 жовтня у Брюсселі були обговорені правові наслідки незаконної анексії», - зазначив він.

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За словами речника, зустріч пройшла на рівні вищих посадових осіб Зовнішньої дипломатичної служби ЄС та Європейської комісії і представників відповідних українських міністерств.

«Зустріч надала можливість Україні надати оновлену інформацію щодо ситуації з правами людини в Криму та Севастополі, а також стосовно поточної мілітаризації півострова. ЄС, зі свого боку, поінформував про свою санкційну політику та інші заходи щодо невизнання незаконної анексії», - повідомив речник.