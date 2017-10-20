Угорщина і надалі блокуватиме інтеграцію України в ЄС - посол

Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень заявив про намір Будапешта продовжити блокування подальшої інтеграції України до Європейського Союзу через реформи української освіти. Про це повідомляє "Новое время".

З такою заявою виступив Кешкень, коментуючи переговори міністра людських ресурсів Угорщини Золтана Балога з главою МЗС України Павлом Клімкіним та міністром освіти і науки Лілією Гриневич 19 жовтня.

Він додає, що не отримував інформації про зміну офіційної позиції Будапешта з даного питання.

"Попередня заява залишається в силі", – цитує його слова видання.

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Посол також підкреслив необхідність продовження діалогу, і висловив переконання, що до початку наступного навчального року, коли норма закону про мову навчання повинна застосовуватися практично, сторони знайдуть модель, яка буде влаштовувати всіх.

Нагадаємо, новий закон про освіту передбачає навчання в школах українською мовою з 5 класу. Це викликало протест з боку Румунії, Росії, Греції та Угорщини найбільше. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Київ і Будапешт зробили крок до взаєморозуміння.