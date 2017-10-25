Оболонський суд відсторонив держадвоката Януковича

Оболонський районний суд міста Києва вирішив змінити адвоката обвинуваченому у державній зраді колишньому президенту України Віктору Януковичу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя Владислав Дев’ятко.

«Суд ухвалив змінити захисника Гераська (Максима Гераська – УНІАН) у зв’язку з фактичним його невиконанням покладених на нього обов’язків щодо захисту обвинуваченого Віктора Федоровича Януковича”, - заявив він.

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Як зазначив суддя, наступне засідання відбудеться завтра, 26 жовтня, о 10.00 вже за участі нового державного адвоката. “Ухвала суду буде негайно направлена до відповідного регіонального центру для призначення обвинуваченому Януковичу нового захисника. Судове засідання буде продовжене завтра о 10 годині”, - зазначив Дев’ятко.

Перед винесенням цієї ухвали нинішній захисник Максим Герасько вкотре просив оголосити перерву у засіданні до 18 листопада для ознайомлення зі всіма томами доказів сторони обвинувачення для подальшого їх дослідження у судовому процесі. Водночас прокурори заперечували цьому.

Як повідомляв УНІАН, Максим Герасько був призначений адвокатом екс-президента України Віктора Януковича у серпні, після того як його попередник Віталій Мешечко заявив про самовідвід.

На минулому засіданні 19 жовтня Герасько вимагав від суду припинити дослідження доказів у кримінальному провадженні про вчинення його підзахисним державної зради, доки він не узгодить правову позицію із своїм клієнтом.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.