Засуджених у Криму Умерова і Чийгоза видали Туреччині - Джемілєв

Представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні.

Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, пише "Українська правда".

За його словами, Чийгоза і Умерова спершу привезли в Сімферополь, потім літак забрав їх в Анапу, а близько години тому літак з представниками Меджлісу кримськотатарського народу відправився в Анкару.

Читайте такожВ окупованому Криму посилили репресії проти кримських татар і українців - правозахисники

Джемілєв додав, що цей обмін став можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту Ердогана в Україну.

Як повідомляв УНІАН, протягом місяця в окупованому Криму за підсумками несправедливих судових процесів були винесені вироки трьом політичним і громадським діячам за їх критику російської окупації і анексії Криму.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника лідера Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років ув'язнення у виправній колонії.

22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.