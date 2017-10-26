З’явилося відео із загиблим охоронцем Мосійчука у перші хвилини після вибуху

У Мережі оприлюднено відео перших хвилин після вибуху, в результаті якого отримав поранення народний депутат Ігор Мосійчук та загинув його охоронець.

Відео оприлюднила заступник головного редактора «Еспресо ТБ» Світлана Самойленко.

На відео видно чоловіка, що лежить на сходах телеканалу. За словами журналістки, цей чоловік є охоронцем Мосійчука, який помер у лікарні.

«Охоронець Мосійчука помер у лікарні, поранений сам Мосійчук та політолог Бала. Журналісти каналу дивом не постраждали, хоча йшли в двох кроках від гостей ефіру» - написала Самойленко у коментарях до відео.

Увага! Відео не рекомендовано до перегляду особам до 18 років!

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києвастався вибух, внаслідок якого постраждали чотири особи, включаючи депутата Ігоря Мосійчука, та одна людина – охоронець нардепа – загинула.

Читайте такожСтало відомо про стан постраждалого внаслідок вибуху на Міцкевича політолога

Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням займатиметься ГУ СБУ у місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.

За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, що був припаркований біля автомобіля.

Усі поранені були доставлені до лікарень із пошкодженнями різного ступеню. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис", у нього – поранення кінцівок, спини та живота. Лікарі прооперували нардепа.

Читайте також: Як стався вибух, хто загинув і в якому стані поранені: все, що відомо про замах на нардепа Мосійчука в Києві (фото, відео)

Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.