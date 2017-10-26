"Обов'язково спробую": Умеров має намір повернутися до Криму

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, який був незаконно засуджений в окупованому Криму і виданий Туреччині, заявив про намір через деякий час спробувати повернутися на півострів. Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Анкарі, який транслював телеканал «112 Україна».

«Ми ще до кінця не знаємо, що на нас чекає попереду, якщо ми спробуємо перетнути контрольно-пропускний пункт між Херсонською областю та Кримом. Принаймні, я не давав жодних обіцянок і ніяких гарантій, що я не здійснюватиму цю спробу. Через деякий час я обов'язково спробую повернутися до Криму», - заявив він.

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«Ніхто не говорив, можу я повертатися до Криму чи не можу. Тому після деякого перебування в Києві, коли тільки у мене буде можливість, через тиждень або два - у цей проміжок часу я обов'язково повернуся до Криму», - уточнив Умеров.

Як повідомляв УНІАН 11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії й засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччині, й потім вони приїдуть до України.

Чубаров також зазначив, що в процесі звільнення Умерова і Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Літак з Умеровим і Чийгозом прибуде до Києва сьогодні о 19.50 В аеропорту "Бориспіль" о 20.00 відбудеться їх прес-конференція.