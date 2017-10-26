Замах на Мосійчука: вибуховий пристрій активували дистанційно

Вибуховий пристрій поблизу телеканалу "Еспресо" у середу ввечері, імовірно, активували дистанційно.

Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв 26 жовтня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

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За його словами, зловмисники дистанційно увімкнули вибуховий пристрій, встановлений на припаркованому біля місця вибуху моторолері.

Князєв також зазначив, що Генеральна прокуратура кваліфікувала як теракт вибух, у якому загинули дві людини і ще троє постраждали. Розслідування у цій справі здійснюють слідчі столичного управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець сказала "Українській правді", що було застосовано саморобний вибуховий пристрій, створений на базі автомобільної сигналізації. Про це свідчать залишки електронних плат на місці вибуху.

Пристрій міг бути радіокерованим, але експертизи ще тривають, зазначила Максимець.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро осіб, серед них народний депутат Ігор Мосійчук, і ще двоє загинули, у тому числі охоронець депутата. Також серед постраждалих - політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області. Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.