Унаслідок вибуху поруч із нардепом Мосійчуком загинули двоє, СБУ вивчає усі версії

Служба безпеки розслідує факт вибуху у Києві, в результаті якого постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще 4 громадян, 2 особи загинули. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця відомства Олена Гітлянська.

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"Слідчі Головного управління СБУ у Києві та області розслідують факт вибуху в столиці, внаслідок якого постраждав народний депутат України Ігор Мосійчук та ще четверо громадян. Двоє загиблих", - йдеться у її повідомленні.

У коментарі "Українській правді" Гітлянська уточнила, що крім охоронця народного депутата, загинув місцевий мешканець 1981 року народження. Він просто проходив поруч.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Наразі слідство розглядає всі версії, вже встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування депутата.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждав депутат Ігор Мосійчук. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала. Двоє людей загинули.

Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням буде займатися ГУ СБУ у місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.

За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, припаркований біля автомобіля. Всі поранені були доставлені до лікарень з ушкодженнями різного ступеня. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис".

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.