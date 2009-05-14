Ющенко радить Тимошенко з Януковичем зазирнути в календар

16:04, 14 травня 2009
Політика
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Й шанувати Конституцію в одному питанні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає рішення Конституційного Суду про визнання неконституційним рішення Верховної Ради про призначення виборів глави держави на 25 жовтня 2009 року і закликає провідні парламентські сили керуватись Основним Законом при визначенні нової дати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Швейцарської Конфедерації Гансом-Рудольфом МЕРЦОМ.

«Я закликаю, перш за все, лідерів провідних політичних партій в українському парламенті, зокрема, БЮТ і персонально ТИМОШЕНКО та Партію регіонів і, зокрема, В.ЯНУКОВИЧА, шанувати Конституцію по даному питанню», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, якщо керуватись положеннями Основного Закону, то  дату президентських виборів можна визначити однозначно.

«На імперативному рівні, якщо з повагою відноситись до Конституції, знаходимо чітку відповідь», - сказав Президент, нагадавши положення статті 103 Конституції про те, що чергові вибори глави держави мають відбуватись в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента.

«Якщо відкрити календар, то це… я не буду формулювати конкретну дату, хоча вона проголошувалась багатьма експертами», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що ухвалення Верховною Радою постанови про призначення дати чергових президентських виборів є формальним рішенням, яке має продемонструвати повагу парламентаріїв до Конституції та стабільності в країні.

«Повага до норм Конституції - у цьому є наша демократія, у цьому є наша європейськість, а не гра у віртуальні проекти, яка дестабілізує ситуацію у парламенті та суспільстві», - сказав Президенту України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

У свою чергу Президент В.ЮЩЕНКО звернувся до КС з приводу конституційності відповідного рішення ВР.

13 травня Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову ВР про призначення чергових виборів Президента України на 25 жовтня.

 

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